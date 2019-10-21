أداة جديدة لحماية «ويندوز» من الاختراق

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

طورت شركة «يوبيكو» السويدية تطبيقاً جديداً يتيح تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل «ويندوز» من خلال أحد منافذ «يو. إس. بي» وهو إجراء أمني يوفر حماية أقوى من مجرد كلمة المرور.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن أداة «يوبي كي» خضعت للاختبار على مدى نصف عام، قبل طرحها في الأسواق. وأضاف الموقع إن أدوات الحماية مثل «يوبي كي» و«جوجل تيتان» تحتاج من المستخدم إلى تركيب معدة صغيرة في إحدى فتحات «يو. إس. بي» في الجهاز حتى يمكن تشغيله والدخول إليه. وعادة ما يتم الجمع بين هذه الأداء ووسائل التأمين الأخرى مثل كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو صورة الوجه أو الرقم السري.

يذكر أن «مايكروسوفت» التي تطور نظام التشغيل «ويندوز» تتيح استخدام أدوات الأمن في خدماتها مثل البريد الإلكتروني «أوت لوك» والاتصالات عبر الإنترنت «سكايب» وألعاب الكمبيوتر «إكس بوكس لايف» وحزمة برامج «أوفيس» منذ شهور وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل لن يكون المستخدم مضطراً فيه إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات.