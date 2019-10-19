شركات التكنولوجيا تتصدر أغلى العلامات التجارية عالميًا

المصدر: نيويورك - وكالات

تصدرت «آبل» و«جوجل» و«أمازون» ترتيب «إنتربراند» السنوي لأكبر العلامات التجارية قيمة في العالم، إذ هيمنت الشركات التكنولوجية على القائمة.

وتصدر شركة استشارات العلامة التجارية التقرير السنوي لأفضل 100 شركة في العالم الذي يقيس تقييم العلامة التجارية بناءً على الأداء المالي للمنتجات والخدمات، والدور الذي تلعبه العلامة في قرارات شراء المستهلكين، ونقاط القوة التنافسية للعلامة التجارية.

وخرجت «فيسبوك» من قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى قيمة، إذ تراجع ترتيبها إلى الرابع عشر من التاسع في العام الماضي في ظل مواجهة شبكة التواصل الاجتماعي مشكلات تتعلق بالخصوصية بما يشمل فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» عام 2018.

وضمت قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم على الترتيب كلاً من آبل وجوجل وأمازون وفي المرتبة الرابعة جاءت مايكروسوفت تليها كوكاكولا ثم سامسونج وتويوتا ومرسيدس-بنز وماكدونالدز و«ديزني».