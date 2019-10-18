هواوي تتجاهل الحظر الأمريكي وتطلق "مايت 30" بتطبيقاتها الخاصة

المصدر: شينزن – وائل اللبابيدي

أكّد جيم شو نائب الرئيس العالمي لمجموعة هواوي للمستهلكين أن هاتف "هواوي مايت برو" الذي يعّد أفخر هواتف عملاق التقنية الصيني حتى الآن سيتم إطلاقه من دبي في منطقة الشرق الأوسط الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الهاتف سيعمل بنظام أندرويد المفتوح ولكنه لن يحتوي على حزمة برامج شركة جوجل الأساسية (GMS) مثل "خرائط جوجل" و"يوتيوب" و"جي ميل"، بل سيحتوي على حزمة برامج "خدمات هواوي للمحمول" HMS التي تحتوي على بدائل لتطبيقات "جوجل" بالإضافة إلى عدد كبير من التطبيقات المساعدة.

وتشير تقارير إلى أن هواوي خصصت مليار دولار لتمويل ودعم مطوري تطبيقات "خدمات هواوي للمحمول" حول العالم في مؤشر على أن الشركة التي يعمل لديها 80 ألف موظف في البحث والتطوير ماضية في استراتيجيتها الدفاعية الهادفة إلى تطوير بيئتها ونظام تشغيلها الخاص من دون التركيز على مشاكلها مع الحكومة الأمريكية التي تفرض حظر على التعامل مع هواوي. وشّدد شو من مقر هواوي في مدينة شينزن الصينية في تصريحات للإعلامين من الشرق الأوسط على التزام الشركة الصينية بتقديم أفضل الخدمات والابتكارات التقنية.