ماذا تعرف عن نظام هارموني من هواوي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "Counterpoint Research"، أن نظام التشغيل المملوك لشركة هواوي الصينية المسمى هارموني "Harmony"، سيحقق حصة سوقية تبلغ 2٪ في السوق العالمي بحلول نهاية عام 2020، متجاوزًا نظام لينوكس، ليصبح خامس أكثر أنظمة التشغيل شعبية في العالم، بحسب موقع صدى البلد المصري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "Nikkei"، تم إطلاق نظام التشغيل HarmonyOS المفتوح المصدر رسميًا من قِبل شركة عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي "Huawei" في شهر أغسطس الماضي، ليتوافق مع أي نوع من الأجهزة الذكية المحمولة، وبدءًا من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء إلى السيارات، وتقوم الشركة حاليًا بإضافته لاثنين من أجهزة التلفزيون الجديدة من تصنيعها.

وأشار التقرير إلى أنه في نهاية عام 2019، ستصل حصة نظام تشغيل هارموني في السوق الصينية إلى 0.1٪، لتصل إلى 5٪ بحلول ديسمبر من العام القادم، في حين تبلغ معدلات نظام التشغيل هارموني في شحنات هواوي هذا العام 0.03٪.

ويأتي تطوير نظام التشغيل جزءًا من جهود Huawei، لإثراء نظامها الإيكولوجي وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، مثل نظام التشغيل أندرويد Android التابع لشركة جوجل "Google".

ويعد أندرويد هو نظام التشغيل رقم 1 في العالم، حيث تبلغ حصته في السوق العالمية حاليًا أكثر من 40 ٪، يليه مايكروسوفت ويندوز بنسبة 35٪، وتقدر حصة نظام تشغيل آبل iOS13 بـ 14٪، وماك بـ 6٪، ولينكس يحتل المرتبة الخامسة بنسبه 0.8 ٪، وفقا لبيانات خدمه تحليلات الويب StatCounter.

وبالرغم أن شركة Huawei لا تزال تعاني من الخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين ومنع الشركات الأمريكية من بيع التقنيات إلى الشركة الصينية، حيث وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "هواوي" والعشرات من الشركات التابعة لها على قائمه الكيانات المحظورة في شهر مايو الماضي، حيث تم إصدار أول هاتف ذكي حديثا لهواوي وهو Mate 30، بدون خدمات غوغل مثل متجر غوغل بلاي وكروم وgmail.

ومع ذلك، هناك تكهنات أن خدمات غوغل قد تعود مرة أخرى قريبًا لأجهزة Huawei، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن هدنة مؤقتة يوم الجمعة الماضي، بعد اختتام مؤتمر واشنطن وبكين في الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر لبدء إصدار تراخيص تسمح لبعض الشركات الأمريكية بتزويد هواوي بسلع غير حساسة.