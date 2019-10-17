تحذير من 3 حسابات «تويتر»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين من 3 حسابات على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» بسبب مزاولتهم أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة.

وقالت الهيئة إن أصحاب الحسابات الثلاثة، وهي: «bayan_nabeel» و«@OsamaKh83 مضارب هاوي» و«@M_AREKAT»، غير حاصلين على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي.

وحذّرت الهيئة من التعامل مع هذه الحسابات فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال، والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة، مشيرة إلى أنها غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة.