هواوي تطلق منتجات بتقنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قالت «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» إنها ستفتح باب الطلب المسبق على هاتفها الجديد «هواوي نوفا 5T» الجديد بدءاً من 22 أكتوبر، وسيكون متوفراً في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في الدولة بدءاً من 31 أكتوبر، فيما ستتوفر الساعة الذكية «هواوي واتش G2» وراوتر «Q2 برو» القادر على ربط 194 جهازاً بالإنترنت بدءاً من 22 أكتوبر.

وتعتبر المنتجات الجديدة الأولى سلسلة من مجموعة من المنتجات المترابطة والقائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تنوي الشركة الصينية إطلاقها تباعاً في الإمارات والمنطقة، والتي سترتبط ببعضها وكذلك مع السيارة والتلفاز والأجهزة القابلة للارتداء والحاسوب وغيرها ضمن بيئة واحدة قائمة على توفير تجربة سلسلة وذكية للمستخدم.

وقال جورج الكفروني خبير المنتجات في الشركة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المنتجات الجديدة، إن حصة ثاني أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم مبيعاً نمت في الإمارات بنسبة 9.9% لتصل إلى 24.6% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، متوقعاً أن تسجل مبيعات الشركة 250 مليون وحدة عالمياً بنهاية العام الجاري.

وأضاف الكفروني أن المنافسة في قطاع المنتجات الذكية لن تكون في مجال المنتجات، بل في توفير بيئات ذكية مترابطة متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة للمستهلكين من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «سيكون بوسع المستخدمين من خلال هاتفهم الذكي فقط الوصول إلى ثماني طرفيات ثانوية مثل الحاسوب والتابلت والأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى عدد لا محدود من أجهزة إنترنت الأشياء داخل المنزل والسيارة.

وسيكون بوسع المستخدم التحكم بتلك المنتجات بواسطة الصوت، وستكون تلك المنتجات قادرة على فهم أسلوب حياة واحتياجات الشخص والتجاوب مع أسلوب عمله وأنماط نومه ومعيشته، يدعمها في ذلك تقنية اتصال الجيل الخامس التي ستعزّز من كفاءة أداء تلك الأجهزة».