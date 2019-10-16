أتمتة العمليات تعزز الإنتاجية

المصدر: دبي- البيان

وفقاً لمؤسسة غارتنر، «شهدت عائدات برمجيات أتمتة العمليات الروبوتية نمواً 63.1% في 2018 إلى 846 مليون دولار، وهو ما يجعلها الفئة الأسرع نمواً على مستوى سوق برمجيات المؤسسات العالمي حيث تمكن المؤسسات من الحصول على فوائد عملية الأتمتة والتي تشمل تعزيز الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل.

وتتوقع غارتنر أن تصل عائدات برمجيات أتمتة العمليات الروبوتية إلى 1.3 مليار دولار 2019».

وأعلنت Automation Anywhere الشركة المتخصصة عالمياً في أتمتة العمليات الروبوتية، أمس عن تحقيق إنجاز رئيسي يتمثل في وصول عدد عمليات التنزيل من متجر برامج الروبوت الخاص بها إلى 100 ألف عملية منذ إطلاق المتجر قبل 19 شهراً فقط.