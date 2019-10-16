فريق «Enigma» يفوز بتحدي الأمن الإلكتروني في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد أسبوع الأمن الإلكتروني HITB+CyberWeek، المنعقد حالياً في العاصمة أبوظبي، الإعلان عن اسم الفريق الفائز في تحدي الأمن الإلكتروني في الإمارات، المسابقة التي تم تنظيمها في اليوم الثالث من الحدث الرائد الذي تنظمه الشركة المسؤولة عن فعاليات «هاك إن ذا بوكس» حول العالم.

وتمكن فريق ENIGMA، الذي يتألف من 4 محاربين في مجال الأمن الإلكتروني، وهم (أسيل بابحير، ورامي الطيّ، ومحمد حمودة، ويوسف عوض)، من الفوز في التحدي بعد منافسة مثيرة مع الفرق الإماراتية الأخرى ليجمع في نهاية المطاف العدد الأكبر من النقاط (2391 نقطة)، يليه فريق DEDSEC الذي حقق 1680 نقطة.

بدأ فريق Enigma الشاب، الذي يضم 4 رواد رقميين بين 19 و24 عاماً، رحلة الإعداد لتحدي الأمن الإلكتروني في الإمارات قبل 4 سنوات من خلال مشاركتهم في مسابقات مختلفة.