«Roxo » الروبوتية تنطلق من دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فيديكس إكسبريس عن أن أول ظهور عالمي لعربة Roxo الروبوتية سيكون في دبي.وتُعتبر Roxo عربة ذاتية القيادة لتسليم الطرود وصممت بحيث تكون قادرة على التنقل على الأرصفة وجانب الطرقات لتوصيل الشحنات الصغيرة للعملاء في منازلهم وأماكن عملهم.

ويتمتع الجهاز بالعديد من المزايا مثل تقنية سلامة المشاة الموجودة على كراسي iBot المتحركة فضلاً عن تقنيات متطورة كمستشعرات LiDAR وكاميرات تُتيح للروبوت عديم الانبعاثات والعامل بالبطارية القدرة على إدراك محيطه وتقترن المزايا بخوارزميات تعلّم الآلة التي تُتيح رصد العقبات وتجاوزها وتحديد المسارات الآمنة.

وقال جيمس ميوز، الرئيس الإقليمي للشركة: « سيلعب الروبوت دوراً جديداً في عمليات التوصيل في الميل الأخير وهي حاجة لم تُلبِّها حتى وقتنا هذا أيّ من الخدمات أو التقنيات المؤتمتة الأخرى.