«اتحاد مصارف الإمارات» يتعاون مع «سويفت» لمكافحة الهجمات الإلكترونية والاحتيال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظّم اتحاد مصارف الإمارات، بالشراكة مع سويفت، المزود لخدمات المراسلة المالية الآمنة، مؤتمراً حول «برنامج سويفت لأمن العملاء» في أبوظبي.

وشهد المؤتمر حضور قادة وخبراء بارزين من القطاع لمناقشة أهمية تطبيق هذا البرنامج على نطاق واسع لمساعدة المصارف على مكافحة جميع أنواع التهديدات والهجمات الإلكترونية من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي.

وأطلقت سويفت مؤخراً إطار عمل التحكم بأمن العملاء الذي يحدد سلسلة من الضوابط الأمنية الإلزامية والاستشارية للعملاء للمساعدة في تعزيز معايير الأمن الإلكتروني في جميع أنحاء الدولة.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: في ضوء الابتكارات التكنولوجية المتسارعة، تزداد مخاطر الجرائم الإلكترونية بشكل كبير، وأكدت حالات الاحتيال في قطاع المدفوعات المحلي على الحاجة إلى توطيد المزيد من الشراكات والتعاون بشكل أكبر لمعالجة هذه القضايا.

وانطلاقاً من التزامنا بتطوير بيئة مصرفية أكثر أماناً في جميع أنحاء الدولة، يسرّنا أن نتعاون مع سويفت لتشجيع اعتماد برنامج أمن العملاء على مستوى القطاع.

لقد أصبح مجرمو الإنترنت اليوم أكثر مكراً ودهاءً في تقنياتهم، وبالتالي أصبح لزاماً على المصارف تطبيق منصات مبتكرة توفر إجراءات معززة لإتمام التعاملات وترتقي بمستويات أمن العملاء في الإمارات.