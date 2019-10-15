بنك دبي التجاري يتبنى سحابة مايكروسوفت للتحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، عن شراكة مع مايكروسوفت، بهدف نقل عملياته التشغيلية والحساسة إلى منصة أزور السحابية، وذلك في إطار جهود البنك نحو تبني خطوات تتوافق مع استراتيجيته السحابية.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: إن الشراكة مع مايكروسوفت تعكس التزامنا نحو تحقيق رؤيتنا بأن نصبح بنكاً رقمياً بالكامل.

وأكد سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات أن قطاع الخدمات المصرفية في الإمارات يولي اهتماماً كبيراً لثقافة الابتكار، مشيراً إلى أن دبي التجاري يقف في مقدمة البنوك الساعية نحو تحقيق رؤية التحول الرقمي.