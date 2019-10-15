الفلين صديق المنتجات المستدام

تدخل مادة الفلين في عدد من المنتجات المستدامة الصديقة للبيئة كالمدافئ الحديدية المغطاة بالمادة كونها طبقة آمنة، تتيح للمستخدم لمس المدفأة بأمان. كما دخل الفلين في صناعة الأحذية الصديقة للبيئة، وكراسي الأطفال الآمنة ذات الأفكار المساعدة لنمو الطفل.

وقد ساعدت جمالية الفلين كونها مادة على إدخال عنصر التنافسية على الأدوات المزدانة بها سواء كانت مجرد علبة للملح والبهارات أو أجهزة المثقاب المزودة مقابضها بمادة الفلين، وصولاً إلى المقاعد الغريبة المستدامة، ومقاعد الدراجات الهوائية، ووحدات الذاكرة الوميضية، وعلب حفظ الطعام.