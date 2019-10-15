عربة أطفال ذكية

تتمتع عربة الأطفال الذكية الحائزة على «ريد دوت» كأفضل تصميم للعام 2019، بنظام توقف ذاتي تلقائي، حيث تحتاج للضغط على المقبض لتحريك العجلات.

وتضمن العربة من خلال إمكانية المزامنة مع الهاتف الذكي إبلاغ المستخدم بتحديثات تتعلق بمدى الراحة ونوعية الهواء داخل العربة، وذلك بالاستعانة بحزام ذكي يُظهر معدلات الحرارة والرطوبة في الداخل.

أما وظيفة المراقبة الذكية فتهتم بمؤشر الأشعة ما فوق البنفسجية وذرات الغبار والغبار الأصفر المحيط بالعربة، وينطلق عند الحاجة نظام تنقية الهواء في الداخل وإطلاق نظام الإضاءة الليلية الآمنة لضمان سلامة الطفل.