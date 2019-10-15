تأثير التكنولوجيا في حياتنا

من بديهيات دخول التكنولوجيا على عالم اليوم تغلغلها في كل جوانب حياتنا وارتباطها بأجهزة ذكاء اصطناعي وابتكارات تحاول أن تصادق البيئة وتدخل حيز المستدام. بدءاً بالروبوت الذكي الذي وظفه الإنسان لمساعدة التائهين على الطرقات، والعاكسات الضوئية لتأمين حياة السائقين، وعربة الأطفال الذكية، وابتكارات حماية الهواتف من التخريب، والمؤقت الرقمي الذي يعمل بلا لمس، وساعة المغنطيس السائل، وصولاً إلى الأكواخ التي تتماهى مع البيئة، يبتدع الإنسان حلولاً يومية تدفع مسيرة تقدمه وتضع أحياناً لمسات جمالية تضفي الرونق الذكي إلى الحياة.

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