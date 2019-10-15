أكواخ تتماهى مع الطبيعة

أعاد تصميم الأكواخ في الآونة الأخيرة رسم المفهوم المختص بها على أنها مجرد حجرات للعيش البسيط، فظهر عدد منها بمظهر مستقبلي يتفاعل مع البيئة المحيطة ويؤمّن راحة الحياة العصرية.

وأتى بعض تلك الأكواخ في مقاطعة كيبك الكندية مرتفعاً عن الأرض، إذ يقول المصمم إن ذاك الكوخ يستعين بنمط المنازل المرتفعة لخلق مساحة محمية مع مدفأ خارجية، حيث يستمتع القاطنون بمنظر الطبيعة والثلوج في الخارج والاحتماء منها في الوقت عينه.

وعلى سفوح أحد جبال النروج يظهر كوخ خشبي بتصميم نخروبي كقرص النحل من الخشب العضوي المقوى، ليصمد أمام قسوة الطبيعة والجبلية ويتماهى معها.

وعند سفح جبال منطقة فيتزناو السويسرية أكواخ تبدو امتداداً لصخور الجبال الرمادية. وفي فنلندا تصاميم قصد مبدعوها أن تشكّل جزءاً من الطبيعة فاختاروا لها أنظمة إضاءة وتدفئة تعتمد على عناصر الطبيعة.