«هواوي» تختار دبي مقراً لـ «مختبر الجيل الخامس»

المصدر: دبي - البيان

اختارت «هواوي» إمارة دبي لاستضافة «مختبر هواوي المفتوح للجيل الخامس» والذي أعلنت الشركة الصينية خلال معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» عن نيتها إطلاقه في ديسمبر المقبل.

وتأتي استضافة دبي للمختبر، والذي سيكون بالمقر الجديد لشركة «هواوي» في قرية المعرفة، دعماً قوياً لخطط الإمارة لأن تكون المدينة الأذكى على مستوى العالم.

وتهدف شركة «هواوي» من خلال إطلاق المختبر الجديد إلى تعزيز خدمات الجيل الخامس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط عبر دبي وتحفيز الابتكار في هذا المجال الحيوي الجديد من خلال التعاون المنفتح والعمل المشترك عبر الأسواق، بقصد إنشاء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل يعزز تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة.

ويركز المختبر بشكل رئيسي على سوق الشركات والمؤسسات، من خلال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، والاتصال اللاسلكي الثابت، والدوائر التلفزيونية المغلقة، ونظام الحِزَم الذكي وغيرها.

وقال آن جيان، رئيس مجموعة أعمال «هواوي كارير» لشبكات الاتصالات في الشرق الأوسط: مع اقتراب موعد الطرح التجاري لشبكات الجيل الخامس في الأسواق في جميع أنحاء المنطقة والعالم بأسره، لابد من الاستثمار في مزيد من أطر التعاون المفتوح والمشترك بين كافة الأطراف المعنية بهذا المجال.