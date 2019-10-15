توقعات بارتفاع حجم الإنفاق على تقنية «إنترنت الأشياء»

المصدر: دبي- البيان

توقعت بيانات صادرة عن معرض ومؤتمر «ترافيل فورورد»، الذي يقام للمرة الأولى ضمن معرض سوق السفر العربي 2020 المزمع إقامته في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل، أن يرتفع حجم الإنفاق على تقنية «إنترنت الأشياء» في صناعة السفر والسياحة بنسبة 22% بحلول عام 2022.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في منطقة الشرق الأوسط: «باتت التكنولوجيا واستخداماتها المستمرة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، كما أصبح تأثيرها واضحاً على مختلف المجالات والقطاعات لا سيما قطاعات السفر والسياحة والضيافة، حيث تستثمر العديد من المؤسسات والشركات مبالغ ضخمة في قطاع التكنولوجيا، وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين الخدمات المقدمة إلى العملاء واكتساب خبرة جديدة في تلك القطاعات».