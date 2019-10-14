تطبيق جديد يعيد «تويتر» إلى أجهزة «ماك»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

عاد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد غياب نحو عام، إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصي «ماك» التي تنتجها شركة «آبل» من خلال تطبيق جديد اسمه «آبلز بروجيكت كتاليست»، والذي يمكن تنزيله من متجر «ماك آب ستور».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن شركة «تويتر» أوقفت العام الماضي دعمها لتطبيق «تويتر» على أجهزة «ماك» بسبب ضعف ردود أفعال المستخدمين، مضيفاً أن عودة «تويتر» إلى «ماك» أصبحت ممكنة بفضل تطبيق «بروجيكت كتاليست» الذي تم الكشف عنه لأول مرة في مؤتمر لمطوري تطبيقات «آبل».

يذكر أن «آبل» أطلقت الأسبوع الماضي نظام التشغيل «كاتالينا»، ويسمح باستخدام التطبيقات التي تعمل على الكمبيوتر اللوحي «آيباد» مع الكمبيوتر الشخصي «ماك»، مع استخدام أي جهاز «آيباد» كمجرد شاشة ثانية متصلة بالكمبيوتر الشخصي بنفس طريقة استخدام أي شاشة أخرى.