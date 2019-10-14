الذكاء الاصطناعي يدرب الطيارين المبتدئين مستقبلاً

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أجرى فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تجارب من أجل تطوير منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمح لأنظمة الملاحة الجوية في الطائرات بالتعرف على مهارات وخبرات الطيارين المبتدئين، ثم التأقلم بحيث تناسب إمكانات الطيار.

ويعتقد فريق الدراسة بجامعة باردو أن هذه التقنية سوف تساعد في تدريب الطيارين بشكل أفضل، كما سترفع معدلات الأمان والسلامة أثناء السفر الجوي. ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» عن الباحث نيرا جاين، المتخصص في مجال الهندسة الإلكترونية بالجامعة، قوله: «نطلب من البشر التفاعل مع الأجهزة الذكية والأنظمة ذاتية الحركة طيلة الوقت، ولكننا بحاجة إلى أن نفعل ذلك على نحو أفضل في الوقت الحالي».

وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين جامعات باردو وكولورادو ونيو مكسيكو وتكساس، في إطار منحة قيمتها 5.5 ملايين دولار يقدمها برنامج الأنظمة الحوسبية والفيزيائية.