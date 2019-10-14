المصدر: دبي - البيان

حذرت شركة «مايم كاست» من ارتفاع حاد في الهجمات على الأعمال عبر البريد الإلكتروني خلال 2019، حيث تكثر الرسائل الإلكترونية التي تحتوي أنواعاً خطرة من الملفات والمرفقات الخبيثة والبريد الإغراقي.

وذكرت «مايم كاست» في تقرير حول مخاطر أمن البريد الإلكتروني، أن الهجمات على البريد الإلكتروني للأعمال تعد مشكلة صعبة الحلّ، نظراً لأن تلك الهجمات بوسعها أن تتفادى العديد من أنظمة أمن البريد الإلكتروني بسهولة على الصعيد العالمي.

وقال جوشوا دوغلاس، نائب الرئيس لاستقصاء التهديدات لدى مايم كاست: «أظهر التقرير استمرار هجمات انتحال الشخصية في إرهاق المؤسسات من كل الأنواع، لكنني أعتقد أن المشكلة الحقيقية تكمن في نجاح عشرات الآلاف من التهديدات المنقولة بالبريد الإلكتروني، والتي تمكنت من المرور عبر نظم أمن البريد الإلكتروني التي تستخدمها تلك المؤسسات، ما جعلها عرضة للمخاطر الفعلية».