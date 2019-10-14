«تنظيم الاتصالات» تطلق إذاعتها الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إذاعتها الرقمية على الإنترنت، والتي تعتبر وسيلة فعالة، يتعرف جمهور المتعاملين من خلالها إلى أهم أخبار الهيئة وتقاريرها وخدماتها، وآخر التطورات والتحديثات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن للراغبين بالاستماع إلى إذاعة الهيئة متابعتها من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على صفحة الإذاعة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتشكل الإذاعة الرقمية للهيئة، نافذة جديدة تطل من خلالها الهيئة على متعامليها، تستعرض من خلالها إنجازاتها وخدماتها، وآخر المستجدات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتهدف للوصول إلى شريحة أوسع من المتعاملين، بمن فيهم أصحاب الإعاقة البصرية من ذوي الهمم، حيث يمكن الاستماع للإذاعة على مدار الساعة في مختلف دول العالم.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نحرص على أن نكون أكثر قرباً من المتعاملين، وأن نبقى على تواصل معهم على مدار الساعة، من خلال تفعيل المزيد من قنوات التواصل، لقد بذلنا جهوداً كبيرة في تطوير موقع الهيئة الإلكتروني، كما حرصنا على تقديم محتوى متميز وإبداعي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، واليوم، نطلق الإذاعة الرقمية، ليكتمل الصوت مع الصورة، بغرض إعطاء فكرة شاملة لجمهور المتعاملين عن الهيئة، وعن الدور المحوري الذي تلعبه في تنظيم واحد من أهم القطاعات الحيوية في عصرنا الحالي».