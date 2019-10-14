«كاسبرسكي»: 37000 مستخدم تأثروا ببرمجيات التجسس حول العالم

المصدر: دبي - البيان

تجاوز عدد المستخدمين الذين تعرضوا لمحاولات تحميل برمجيات تجسس على أجهزتهم 37,000 شخص حول العالم منذ يناير إلى أغسطس 2019، بزيادة بلغت 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

وكان من المثير للاهتمام اتساع مدى انتشار برمجيات التجسس، فقد كشفت كاسبرسكي عن 380 نسخة مختلفة من هذه البرمجيات خلال العام 2019، بزيادة قدرها 31% عن العام الماضي.

وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير كاسبرسكي بخصوص حالة برمجيات التجسّس في العام 2019. ووقع 35,532 مستخدماً ضحية محاولة واحدة على الأقل لاختراق أجهزتهم ببرمجيات تجسس خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019.

ومن الملاحظ أيضاً انتشار نسخ جديدة من برمجيات التجسس في السوق. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018، تمكنت تقنيات كاسبرسكي من الكشف عن 290 نسخة تشكل تهديداً محتملاً.