غوغل تجبر شركات الهواتف على استخدام هذا النظام

المصدر: وكالات

كشف تقرير حديث، بأن شركة غوغل لن تسمح بإطلاق أي هاتف ذكي لا يعمل بنظام أندرويد 10 بعد تاريخ 31 يناير 2020، وذلك في محاولة منها لمعالجة مشكلة تأخر بعض الشركات في دعم الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل التابع لها.

وحسب موقع XDA-Developer للمطورين، فإن غوغل لن توافق على أي هاتف جديد يعمل بنظام أندرويد 9، بعد 31 يناير 2020، وهو ما يعني أن الهواتف الجديدة التي سيتم إطلاقها بعد ذلك التاريخ يجب أن تعمل بنظام أندرويد 10 لتحصل على موافقة غوغل لدعم خدماتها.

كما كشف التقرير أن العديد من شركات صناعة الهواتف الذكية، قد تلجأ إلى الاحتيال على غوغل من خلال تعجيل الحصول على الموافقة قبل ذلك التاريخ، ثم إطلاق الأجهزة بعده.

وكشف التقرير عن جدول يوضح تاريخ إطلاق كل إصدار، ثم الموعد النهائي للموافقة عليه في الأجهزة الجديدة، وفيما يتعلق بإصدار أندرويد 8.1 الذي سبق أندرويد 9، فإن آخر موعد لإطلاق أجهزة جديدة تعمل به هو 31 أكتوبر الجاري.

فيما يري البعض أن هذه الخطوة من غوغل تهدف إلى التأكد من قيام مختلف شركات صناعة الهواتف الذكية من توفير برامج حديثة لمستخدميها، فيما ستتمكن غوغل من إصدار التحديثات الأمنية في الوقت المناسب.

وتتكون خدمات Google Mobile Services من تطبيقات غوغل والمكتبات والخدمات، ويجب على مصنعي المعدات الأصلية الترخيص من أجل تثبيتها مسبقًا على أجهزة أندرويد.