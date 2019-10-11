«هواوي»: الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ركائز الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «هواوي»، في ختام مشاركتها بمعرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، أن بناء النظام الإيكولوجي الشامل والمتكامل للجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، يعتبر أحد الأولويات الهامة لمسيرة التحول الرقمي الحالية في المنطقة، باعتبار هذه العناصر الثلاثة الركائز الأساسية لترسيخ الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الإطار، عمدت «هواوي» لإطلاق العديد من منتجات وحلول الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة، لشركات الاتصالات والمؤسسات، وعقدت شراكات، ووقعت مذكرات تفاهم جديدة، تستهدف مد مزيد من جسور التعاون مع العملاء والشركاء وكافة الأطراف المعنية، ببناء النظام الإيكولوجي المطلوب في المنطقة، كما نظمت «يوم هواوي للابتكار في منطقة الشرق الأوسط»، للسنة الرابعة على التوالي، وكشفت عن «مختبر هواوي المفتوح للجيل الخامس»، المزمع إطلاقه في المنطقة في ديسمبر 2019.

وركزت مشاركة «هواوي» في أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام، على طرح وتسليط الضوء على الحلول الشاملة والحالات النموذجية العالمية لتقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، وأعلنت عن شراكات جديدة ذات صلة، منها الشراكة مع بلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، لتوفير شبكات الواي فاي 6 الأحدث في العالم، وكذلك حلول الذكاء الاصطناعي التي تنفرد «هواوي» بأفضل منتجاتها وحلولها على مستوى العالم.

وقال تشارلز يانغ رئيس هواوي الشرق الأوسط: «أثبت أسبوع جيتكس للتقنية أنه مناسبة على مستوى كبير من الأهمية لشركتنا.

ففي هذا العام، أظهرنا التزامنا بالعمل المشترك مع عملائنا وشركائنا في المنطقة، لإيصال المزيد من الخدمات الرقمية إلى شريحة أوسع من الأشخاص والمنازل والمؤسسات، من خلال تقديم حلول الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تمكّن الاقتصاد الرقمي، وتسهم في رفع كفاءة الأعمال والخدمات».