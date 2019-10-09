ما هو "الوضع الخفي" في خرائط غوغل؟

المصدر: د ب ا

أطلقت شركة غوغل وضع التصفح المتخفي بتطبيق الخرائط غوغل "مابس"، وأوضحت أنه عند تفعيل هذا الوضع، فإنه لا يتم تخزين المعلومات في حساب غوغل، مثل المواقع التي يتم البحث عنها، ولا يتم تحليلها أيضاً لإظهار نتائج البحث حسب التفضيلات الشخصية.

وأكدت شركة غوغل على إطلاق وظيفة الخصوصية الجديدة لأصحاب أجهزة أندرويد خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن يتم إطلاق الإصدار المخصص لأجهزة أبل "آي أو إس" في وقت لاحق، وقد أطلقت شركة غوغل وضع التصفح المتخفي لمنصة الفيديو يوتيوب مع بداية العام الجاري، وتتوافر هذه الوظيفة أيضاً في متصفح غوغل كروم منذ 2008.

وبالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة غوغل عن وظيفة جديدة لمدير كلمات المرور، وهي التحقق من كلمات المرور، حيث تقوم هذه الوظيفة الجديدة بالتحقق من مدى قوة كلمة المرور، وما إذا كان المستخدم قد استعمل نفس كلمة المرور لأحد حساباته في الماضي، وما إذا كان قد تم استغلال كلمة المرور من قبل أطراف أخرى في سياق تسريب لقواعد البيانات، ويتم استدعاء مدير كلمة المرور في حساب جوجل عبر الرابط passwords.google.com، الذي يتيح للمستخدم الوصول مباشرة إلى الأداة، التي تمكنه من إدارة جميع كلمات المرور المخزنة في نظام جوجل أندرويد ومتصفح غوغل كروم.