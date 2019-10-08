عربة تسوّق آلية كلياً

تقوم شركة ناشئة ببناء عربة تسوق آلية، باستقدام مفهوم «آمازون غو» إلى مستوى عربة التسوق نفسها.

وفيما تعتمد متاجر «أمازون غو» الآلية على مجموعة من الكاميرات المثبتة بالسقف للتعرف على المنتجات وإضافتها تلقائياً للفاتورة، فإن نظام شركة «فيفي» يبسط العملية من خلال بناء التكنولوجيا اللازمة في عربة التسوق نفسها. العربة مسلحة بمجسات ورؤية آلية تتعرف على المنتجات عند وضعها في العربة وتضيفها إلى الفاتورة. وهي مزودة بمقياس مدمج لقياس المنتجات واحتساب كلفتها، وتحديد متى تمت إزالة المادة من العربة وتعديل الفاتورة بناء على ذلك.

وتأتي العربة أيضا مجهزة بشاشة توفر التعليمات عن المتجر وتشير إلى المواد المعروضة بحسومات. وعند المغادرة يستخدم الزبائن بطاقة ائتمان عليها ويخرجون من المتجر.