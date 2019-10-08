«درون» برؤية شاملة

تستطيع الطائرة الموجهة عن بعد بكاميرات «ساكيديو 2» أن تطير بشكل مستقل وتتفادى العقبات أثناء الطيران.

وأفاد موقع «نيو أطلس» أن الطائرة الموجهة عن بعد من «دي جيه أي» تأخذ «درون» الطيران الذاتي إلى مستوى جديد، مع مجموعتها من ست كاميرات، التي ترصد بيئة الطائرة لبناء خريطة ثلاثية الأبعاد عن محيطها.

يمكن التحكم بها يدوياً، كما يمكن برمجتها في سبيل تتبع وتصوير هدف مختار من نقطة معينة في السماء. الطائرة يمكنها أيضاً أن تتواصل مع مرشد لاسلكي اختياري متصل بشيء ما، ما يمكنها من تتبع الهدف حتى عندما يكون بعيداً عن الرؤية.