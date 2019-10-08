هيكل لوقاية الظهر

هيكل خارجي مصمم للوقاية من أوجاع أسفل الظهر، ومساعدة الذين يعانون مشكلات في العودة للعمل، يجري تطويره في مشروع أبحاث أوروبي يدعى «سبكسور» بالتعاون مع سلوفينيا.

الباحثون يدرسون كيف يحني البشر ظهورهم باستخدام مجسات تصدر صفيراً عند حمل أي شيء بطريقة غير صحيحة. ويستخدمون النظام لتعليم الناس كيفية التحرك بشكل أفضل، لكنهم يقولون إن الهيكل الخارجي لديه دور أهم يلعبه في منع ظهور مشكلات.ووفقاً ليورو نيوز، يمكن ارتداء الروبوت كهيكل خارجي للعمود الفقري. وهو مربوط عند الفخذين والحوض والظهر، مع مفصل عند الورك ووحدة محاذاة ذاتية، وهو مزود بآلية للانحناء.

تساعد قضبان من الألياف الكربونية الموجودة في الخلف على إزالة الضغط عن الظهر، فيما تمنح نوابض حلزونية الفخذين دفعة خفيفة للأرجل.

يبلغ وزن البدلة 6.3 كيلوغرامات، وهي سلبية أثناء تجول مرتديها، ويجري تشغيلها عند الحاجة مع مجسات في الصدر عندما يريد الشخص الانحناء.