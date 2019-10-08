شريط لعلاج الالتهابات البكتيرية

ابتكر علماء في «امبريال كوليدج لندن» شريطاً لاصقاً بإبر صغيرة لرصد الأجسام المضادة في الجسم في الوقت الحقيقي، ما يوفر أداة مفيدة في علاج مرضى الالتهابات البكتيرية.

ووفقاً لموقع «أيديا كونيكشن» فإن الشريط اللاصق يرصد بشكل مستمر تركز مضادات الأجسام في مجرى الدم بشكل دقيق ومن دون ألم. ويعتمد الجهاز على طبقة من الإنزيمات على الإبر، والتي تطلق تغيراً في درجة الحموضة في ظل وجود مضادات حيوية محددة، مع إرسال النتائج إلى شاشة خارجية متصلة.

ويقول قائد فريق البحث تيموثي راوسن: «من خلال استخدام شريط لاصق على جلد الذراع، أو موقع الالتهاب يمكن معرفة مقدار الدواء الذي يستخدمه الجسم ويزودنا بمعلومات طبية حيوية في الوقت الحقيقي».