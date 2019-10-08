مصفاة للسموم

أنشأ مختبر التصميم المتكامل الحيوي في كلية بارتليت للهندسة المعمارية نظاماً نموذجياً من البلاط المطعم بالطحالب، يمكنه تصفية الأصباغ الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة من المياه.

البلاط يدعى «أندوس» عُرض في بريطانيا خلال مهرجان لندن للتصميم، وفقاً لموقع «ديزين»، وهو مصمم للبناء على الموقع في مناطق حيث مصادر المياه ملوثة، حيث يمكن سكب المياه فوق البلاط لتصفيته.

كل بلاطة مصنوعة من طين مضغوط، أو مادة محلية منخفضة التكلفة، على شكل مروحة مع سلسلة من «أقنية شبيهة بالأوردة»، ما يحاكي بنية أوراق الشجر بالقدرة على توزيع المياه بشكل متساو لكل جزء من النبتة.

ويتم مل الأقنية بالطحالب الصغيرة التي يتم تعليقها داخل «السقالة البيولوجية» لهلام مائي مشتق من الأعشاب البحرية، وهذا يبقي الطحالب حية مع قابليتها لإعادة التدوير والتحلل.