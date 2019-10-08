على أثر ابتكارها ميكروويف، بمساعد جهاز «إليكسا» العام الماضي، أعلنت شركة «أمازون» أخيراً، عن ابتكار فرن ذكي بوظائف جديدة، فهو يعمل كميكروويف وفرن حراري ومقلاة على الهواء ومسخن طعام.

ويأتي الفرن الذكي مع مجموعة من الإعدادات المسبقة. وعلى الرغم من توفر أزرار لضبط أوقات الطهي، يمكن بدلاً من ذلك الطلب من «إليكسا» المساعدة.

وعندما يحين تقليب الطعام وتحريكه، يعلمك المساعد الرقمي بذلك، كما يخبرك بموعد انتهاء الطعام، ويمكن استخدام المساعد الرقمي أيضاً، لمسح تعليمات طبخ الأطعمة المعبأة مسبقاً لمنتجات «هول فودز»، وتحديد الحرارة المناسبة في الفرن ومدة الطبخ.

وأفيد أن الفرن يأتي مع «إيكو دوت» مجاني، لأنه لا يوجد ميكروفون داخل الفرن. يجمع المنتج تطبيق «اليكسا» وكاميرا «إيكو شو» للمسح الضوئي للملصقات.