تطور التكنولوجيا يخفف الأعباء المنزلية

المصدر: إعداد: نهى حوا

من الصعوبة تتبع ما تحققه التطورات التكنولوجية على مختلف الأصعدة، وهي كثيرة دون شك، لكن منتجات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، كانت تصل تباعاً إلى المنتج والمستهلك، وتسهّل سبل حياتهم وتساعدهم في إنجاز مهامهم، وفيما هناك تخوّف كبير من استخداماتها السلبية وتأثيراتها، تبقى فوائدها جمة، كما يظهر في المنتجات المعروضة أدناه، لا سيما لناحية تخفيف الأعباء المنزلية عن طريق تدريب مساعد آلي منزلي وابتكار فرن ذكي، أو تسهيل أسلوب التسوّق بابتكار عربة تسوق متكاملة الخدمات، أو تحسين سبل الرعاية الصحية عن طريق شريط لاصق يرصد الإلتهابات، أو تلك الابتكارات المنوطة بتوفير طاقة نظيفة من مصادر الرياح، وغيرها من الاكتشافات المثيرة.