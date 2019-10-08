المفوضية الأوروبية تستجوب «فيسبوك» بشأن مخاطر «ليبرا»

المصدر: بروكسل - وكالات

كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن المفوضية الأوروبية طلبت من «فيسبوك» الإجابة عن مجموعة من الأسئلة حول عملتها الرقمية المسماة «ليبرا»، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وخصوصية البيانات، إضافة لقدرة الشركة على الامتثال لقوانين تمويل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

يأتي استجواب المفوضية لفيسبوك بشأن المخاطر المالية المحتملة التي يشكلها مشروع «ليبرا»، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لإصلاح قوانين تنظيم العملات الرقمية، ويريد المسؤولون الأوروبيون أيضاً معرفة كيفية تعامل «ليبرا» مع احتياطياتها النقدية.

وطلبت المفوضية من فيسبوك الرد على أسئلة حول الاستقرار المالي وغسل الأموال ومخاطر خصوصية البيانات التي يمكن أن يطرحها المشروع، إلى جانب التأكد من تقليل مخاطر استخدام العملاء للعملة الرقمية للتهرب الضريبي. ويُعد الاستجواب جزءاً من جهد أكبر للاتحاد الأوروبي لتحديد كيفية تنظيم مشاريع مثل «ليبرا».