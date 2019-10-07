إطلاق "يوم هواوي للمُطوّرين" في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

استضافت هواوي فعالية "يوم هواوي للمُطوّرين" للمرة الأولى في المنطقة بالتزامن مع فعاليات ’أسبوع جيتكس للتقنية‘ الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وجمعت الفعالية تحت مظلتها أكثر من 250 شخصاً من مطوري التطبيقات والشركاء في دبي، والذين تبادلوا الآراء فيما بينهم حول استراتيجية إرساء بيئة العمل الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على منصة هواوي العالمية للنشر الذكي، وعرض مجموعة واسعة من الإمكانات المفتوحة ونافذة الخدمات الموحدة التي توفرها الشركة لشركائها.

وخلال فعالية "يوم هواوي للمُطوّرين"، كشفت هواوي النقاب عن المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصتها HUAWEI Mobile Services، والتي تستند إلى إطار العمل الأساسي للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين.

ونجحت هذه المنظومة المتناغمة حتى الآن بإتاحة 14 إمكانية جديدة لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات رفيعة المستوى بتكلفة منخفضة ووقت أقل.

وبالاعتماد على المنظومة المتناغمة الجديدة، سيستفيد المطورون من التقنيات فائقة التطور التي توفرها هواوي (مثل قدرة التكبير 50 مرة، وتقنية ’التصوير الليلي الفائقة‘ Super Night Mode، ووحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo والتي توفر تجارب لعب فائقة السرعة وغيرها من التقنيات الأخرى).

وسيفضي ذلك إلى تحسين حجم استخدام التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها بشكل مستمر، ما سيعود بالنفع على تجارب استخدام هواتف هواوي الذكية.

وباعتبارها واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة بمجال تصنيع الهواتف الذكية في العالم، لطالما ساهمت هواوي بفتح آفاق جديدة في القطاع، حيث تحظى بشهرة واسعة بفضل ابتكاراتها الكثيرة والأولى من نوعها على مستوى العالم، مثل أول وحدة GPU Turbo لمعالجة الرسوميات، وأول تجربة تصوير معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأول ميزة للشحن العكسي، وأول بطاقة ذاكرة داخلية مصغّرة ومصممة بتقنية النانو. وخلال النصف الأول من عام 2019، وأعلنت هواوي إلى نجاح الشركة بشحن 118 مليون هاتف ذكي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 24% في الشحنات، وما يصل إلى 17.6% من حجم السوق العالمية للهواتف الذكية. وحققت نمواً لافتاً لتصبح إحدى كبرى الشركات في القطاع، كما نجحت بتطوير القدرات الأولية اللازمة لبناء منظومتها التقنية الذكية.

علاوة على ذلك، أعلنت هواوي عن إطلاق برنامجها ’شاينينج ستار‘ Shining-Star الذي يهدف لاستثمار مليار دولار أمريكي لدعم المطورين العالميين، والمساهمة في بناء منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة.

كما سيشهد استديو DigiX للابتكار توسعاً لافتاً على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مخابر رقمية في 6 مدن رئيسية ضمن الأسواق الدولية بما في ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم.

تطبيقات HUAWEI Mobile Services - استكشاف حياة رقمية أفضل

يبلغ عدد مستخدمي هواتف هواوي النشطين حول العالم 570 مليون مستخدم شهرياً.

واستناداً إلى ذلك، قامت الشركة بإطلاق منصة HUAWEI Mobile Services في أكثر من 170 دولة في العالم، فضلاً عن تأسيس 3 مراكز إقليمية و15 مركز بيانات حول العالم بما في ذلك دبي.

وتلقى تطبيقات منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة إقبالاً واسعاً باعتبارها تطبيقات مفضلة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، حيث تواصل مواكبة احتياجاتهم المتعلقة بتجارب الاستخدام الرقمية رفيعة المستوى والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بتجارب رقمية أفضل.

وحققت تطبيقات منصة HUAWEI Mobile Services ،مثل HUAWEI AppGallery وHUAWEI Music وHUAWEI Mobile Cloud وHUAWEI Themes وغيرها، نجاحاً لافتاً بعد إطلاقها على المستوى العالمي، وأصبحت تشكل جزءاً أساسياً من تجارب الاستخدام التي توفرها المنصة.

• يوفر تطبيق HUAWEI AppGallery خدماته لأكثر من 390 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم منذ إطلاقه في شهر أبريل 2018.

ووصل عدد تحميلات التطبيق خلال عام واحد إلى 180 مليار عملية تحميل، في حين يشهد عدد التطبيقات التي يتم إصدارها حول العالم عبر متجر HUAWEI AppGallery زيادة مستمرة نتيجة لانضمام المزيد من المطورين إلى منصة HUAWEI Mobile Services المتناغمة. ويمتاز تطبيق HUAWEI AppGallery بطابعه المحلي والعالمي في الوقت نفسه، حيث يوفر توصيات ذكية إلى المستخدمين تبعاً للمواقع والدول التي يختارها المستخدم. وتشمل التوصيات الذكية التي يوفرها هذا التطبيق مجموعة واسعة من التطبيقات المحلية والمجاورة لموقع المستخدم، بالإضافة إلى أفضل النسخ المتاحة من كل تطبيق تبعاً لنموذج الهاتف الذكي المستخدم.

• بعد إطلاقه للمرة الأولى إلى جانب سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 في شهر أكتوبر 2018 في الشرق الأوسط، أتاح تطبيق HUAWEI Music تجارب موسيقية رفيعة المستوى إلى جانب باقة متنوعة من المحتوى الموسيقي على المستويين المحلي والعالمي.

ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية التمتع بأحدث الأغاني والموسيقى العصرية، واختبار أرقى تجارب الاستماع الصوتية. ويمتد نطاق خدمات تطبيق HUAWEI Music حالياً ليشمل أكثر من 70 دولة ومنطقة، حيث يستفيد منه ما يزيد عن 150 مليون مستخدم نشط شهرياً حول العالم.

• يوفر تطبيق HUAWEI Mobile Cloud الحماية للبيانات في حالات توثيق الدخول إلى الحسابات، ونقل البيانات، وتخزينها. ويمكن لهذا التطبيق تخزين البيانات المهمة على نحو آمن مثل العقود والملاحظات وغيرها، إلى جانب مزامنة البيانات متعددة الأطراف لمساعدة المستخدمين على إدارة بياناتهم على نحو آمن وبكل سهولة ويسر. وبلغ عدد المستخدمين النشطين لهذا التطبيق شهرياً 160 مليون مستخدم حول العالم.

• يوفر تطبيق HUAWEI Themes تجارب تخصيص متنوعة للمستخدمين حول العالم عبر سماته الملونة والأنيقة، وميزاته التي تشمل شاشة القفل متعددة الاستخدامات والأيقونات القابلة للتخصيص وإتاحة عشرات الآلاف من واجهات المستخدم عبر الإنترنت. ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لهذا التطبيق شهرياً أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم.

تم تطوير منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة على مدى سنوات عديدة، وهي تشهد اليوم مزيداً من النمو على نطاقٍ واسع. فعلى سبيل المثال، تم استخدام متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery كمنصةٍ للتطبيقات في الصين منذ أكثر من 8 سنوات؛ وقد تم إطلاقها عالمياً خلال شهر أبريل 2018. وينضم اليوم عدد كبير من المطورين إلى منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة حيث يقومون بإضافة تطبيقاتهم إلى متجر HUAWEI AppGallery للسماح للمستخدمين حول العالم باختبار تجربةٍ محسنة وممتعة.

بهذه المناسبة، قال آدم شياو، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن ندعو جميع الشركاء المحليين للانضمام إلى منظومتنا المتناغمة، حيث حرصنا على تزويدهم بالدعم الكامل من خلال استثمار قيمته مليار دولار أمريكي في برنامج ’شاينينج ستار‘ Shining-Star ، بالإضافة إلى تطوير أول مختبرات DigiX الرقمية المبتكرة في دبي".

وقامت هواوي بإجراء ترقية واسعة النطاق لبرنامج ’شاينينج ستار‘Shining-Star عبر زيادة استثماراتها للمطورين العالميين من مليار يوان صيني إلى مليار دولار أمريكي، في خطوة ترمي لتشجيع المزيد من المطورين على دمج تطبيقاتهم النوعية في منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة . ويهدف 80٪ من هذا الاستثمار إلى تحفيز وتسريع ابتكارات المطورين العالميين، بالإضافة إلى تغطية النفقات اللازمة للتطوير والنمو والتسويق.

كما سيشهد استديو DigiX للابتكار توسعاً لافتاً على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مخابر رقمية في 6 مدن رئيسية بما في ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم، بما في ذلك اختبار الأجهزة، وتجارب تطوير القدرات والأدوات وغيرها.

وتخلل فعاليات ’يوم هواوي للمُطوّرين‘ الإعلان عن مسابقة ’هلا‘ للمواهب الشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى تشجع الطلاب في جامعات المنطقة على إنشاء خيارات متنوعة من السمات والتخصيصات لمستخدمي تطبيق HUAWEI Themes، بما يسهم بنهاية المطاف في إلهام الطاقة الشبابية وتعريف العالم على الثقافة وفنون منطقة الشرق الأوسط.

تساعد منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة المطورين على تعزيز قدراتهم الابتكارية وتطبيق آلية الوصول عبر نقطةٍ واحدة والتوزيع العالمي الذكي لجميع المحطات الطرفية في كافة السيناريوهات.

وتم تصميم هذه المنظومة المتناغمة بالاعتماد على تقنيات التوزيع الذكي والمدروس من هواوي، بهدف تعزيز تجربة المستخدمين من خلال ربطهم بالمحتوى الأنسب لكل لحظة من حياتهم اليومية.

وبالنتيجة، تشهد هذه المنظومة المتناغمة نمواً سريعاً مع تسجيل ما يزيد عن 1,010,000 حساب للمطورين حول العالم وتوصيل 45,000 تطبيق بمنظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة اعتباراً من أغسطس 2019. وستقدم هذه المنظومة للمطورين مزيداً من الدعم عبر مجموعاتٍ متنوعة من الأدوات، بالإضافة إلى مشاركة المزيد من إمكانيات المنصة الأساسية، مما يتيح للمطورين الوصول بسرعة إلى المنظومة ومشاركة الموارد.

إلى جانب ذلك، توفر منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة الدعم اللازم لنجاح المطورين على الصعيد التجاري. فعلى سبيل المثال، توفر مجموعة أدوات الإعلانات للمطورين مُعرّفاً إعلانياً مخصص ومتوافق (OAID)، والذي يوفر الدعم الأساسي للإعلانات المخصصة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم. كما تسمح للمطورين بمواصلة الاستفادة من إمكانات تحقيق الدخل التي توفرها المنصات الإعلانية الأخرى.

وتحرص هواوي على إقامة شراكات مثمرة مع المزيد من الشركاء وتعزيز منظومة الشراكة لديها، لذا عقدت شراكة مع أفضل مزودي المحتوى في العالم لتقديم تجربة مشاهدة فريدة للمستخدمين.

• خلال فعاليات ’يوم هواوي للمطورين‘، قام راهول برابهاكار بادكي، رئيس الشراكات وتطوير الأعمال لدى منصة ’فيو‘ VIU في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركة قصص الشركاء، وقال في هذا السياق: "تهدف منصة المحتوى الرائدة ’فيو‘ الحائزة على جوائز لهذا العام، إلى تزويد المستخدمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأفضل نسخ المحتوى الأصلي وباللغة العربية، بالإضافة إلى الإنتاجات الدولية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام. وقد أثمر تعاوننا خلال العام الماضي مع متجر تطبيقات هواوي HUAWEI AppGallery عن تسجيل ما يزيد عن مليون عملية تحميل للتطبيق. وقد شهدنا أيضاً تجربة فائقة لبث وتنزيل الفيديو لعملائنا من مستخدمي هاتف HUAWEI Mate 20X المزود بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G) الممتازة".

• أعلن حسام حمو، الرئيس التنفيذي لمنصة ’طماطم‘ Tamatem ، الناشر الرائد لألعاب الهواتف المحمولة الناطقة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع شراكة جديدة مع متجر تطبيقات هواوي HUAWEI AppGallery، والتي ستتيح دمج مجموعة خدمات الألعاب في السوق العالمية من خلال الألعاب عالية الجودة التي تقدمها المنصة، بالإضافة إلى تعزيز أداء ألعابها من خلال تقنية تحسين أداء الألعاب GPU Turbo من هواوي، وذلك "لضمان تردد أعلى للأطر وخفض متوسط استهلاك الطاقة لكل إطار".