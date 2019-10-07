«مايكروسوفت» تمتطي صهوة الفروسية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أطلقت شركة مايكروسوفت أمس في معرض «جيتكس للتقنية»، مشروعها الجديد «التحول الرقمي في الفروسية». وجاء المشروع التعاوني الذي نفذتهُ مايكروسوفت بالتعاون مع شركائها لتمكين صناعة الفروسية في العالم، عبر تسخير قدرات التكنولوجيا لتعزيز مستوى رفاهية الخيول وتحسين نمط حياتها وأدائها البدني وحمايتها من الأمراض.

وصمم الابتكار بناءً على عدة تقنيات مثل التعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية، والتحليلات المتقدمة، والتفكير المعرفي، وإنترنت الأشياء والواقع المعزز.

ويخلق الابتكار نظاماً متكاملاً يسمح بمراقبة الخيول على مدار الساعة، من خلال تعقب نمط حياة الخيول بدءاً من نظام الصحة والتغذية والنوم والتدريب وصولاً إلى السلوك وطريقة التربية والأمراض المحتملة، إضافة إلى القدرة على كشف عوامل الإجهاد الخارجية، ما يساهم في حدوث تغيير جذري يساعد على تحقيق انخفاض كبير في معدل وفيات الخيول.

وقالت ليلى سرحان مديرة القطاع العام في الشركة، لـ«البيان الاقتصادي»، إن المشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يُساهم في إثراء تراث الخيول في الإمارات.