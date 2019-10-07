تطبيق من «انستغرام» للتواصل بين الأصدقاء المقربين

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي «انستغرام» تطبيقاً جديداً للتواصل بين الأصدقاء المقربين باسم «ثريدز». ووصفت «انستغرام» التطبيق الجديد بأنه «طريقة جديدة للتواصل بين الأصدقاء المقربين في مساحة مخصصة ومغلقة» لهم، مضيفة أنه مع استخدام «ثريدز» سيكون في مقدور المستخدم تبادل الرسائل والصور والفيديوهات والقصص بين مجموعة مغلقة تماماً من الأصدقاء، التي يحددها المستخدم بدلاً من تبادل أي شيء مع كل المستخدمين الموجودين على قائمة أصدقاء المستخدم.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن التطبيق يتيح أيضاً للمستخدم تحديد حالته أو أن يترك تحديد الحالة لتتم تلقائياً، حيث يقوم التطبيق بنشر معلومات بسيطة تلقائياً عن السياق الموجود فيه المستخدم دون أن يحدد هذا السياق بدقة.