طريقة تثبيت تطبيقات غوغل على هاتف هواوي الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هواوي خلال شهر سبتمبر الماضي هاتفين جديدين هما (ميت 30)، و(ميت 30 برو)، ولكنهما لا يدعمان تطبيقات غوغل وخدماتها، وذلك بسبب الحظر الأمريكي المفروض على الشركة، وبالرغم من ذلك؛ باعت الشركة مليون وحدة من الهاتف خلال بضع ساعات من طرحه للبيع في الصين.

وتعتبر تطبيقات مثل: خرائط غوغل، وجيميل، ويوتيوب، وغيرها جزءاً لا يتجزأ من استخدام هواتفنا الذكية كل يوم، ومن الصعب تخيل عدم وجودها، لذلك كانت ضربة قوية لشركة هواوي أن أحدث وأكبر هواتفها الرائدة لم يكن لديه أي من هذه التطبيقات، بالرغم من أنه يعمل على الإصدار المفتوح المصدر لنظام التشغيل غوغل الأحدث (أندرويد 10) Android 10K وفق ما اوردت “البوابة العربية للأخبار التقنية.

لحسن الحظ؛ هناك طريقة سهلة يمكنك من خلالها تثبيت تطبيقات غوغل على هاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد، ولكن ضع في اعتبارك أن جميع التطبيقات والميزات التي ستحصل عليها لن تكون كالتي يقدمها لك جهاز أندرويد معتمد.

يتطلب الأمر تنزيل تطبيق lzplay.net – ومصدره موقع صيني -، لذلك فالأمر من البداية ليس آمنًا بشكل كامل على بياناتك، لأننا لا نوصي بتنزيل التطبيقات من مواقع غير معروفة، ولكن إذا كنت تريد تطبيقات غوغل على سلسلة هواتف 30 Mate، فهذا أمر لا مفر منه.

إليك كيفية تثبيت تطبيقات غوغل وخدماتها ومتجر غوغل بلاي على سلسلة Mate 30 Huawei،:

* افتح المتصفح على هاتفك، ثم قم بزيارة موقع lzplay.net، واضغط على زر التنزيل.

* ستُطالب بالموافقة على تنزيل تطبيق من مكان ما خارج متجر تطبيقات هواوي المعتمد، وستحتاج أيضًا إلى منحها إذنًا للوصول إلى وحدة التخزين الداخلية عند التشغيل لأول مرة.

* بمجرد الموافقة على الأذونات، والوصول، انتظر قليلًا ليقوم التطبيق بتنزيل Google Mobile Services. سيتم تنزيل جميع مكونات الخلفية، ثم أخيرًا متجر تطبيقات غوغل Google Play. وبمجرد الانتهاء سيتحول الزر الموجود في أسفل الشاشة إلى اللون الأزرق، وبعد ذلك يمكنك النقر فوقه للمتابعة.

* بمجرد الانتهاء من ذلك؛ سيظهر Google Play Protect، والخدمات الأخرى في الخلفية، وبعد أن تستقر الأمور ستتمكن من تسجيل الدخول، واستخدام متجر غوغل بلاي لتنزيل جميع تطبيقات غوغل الأخرى – مثل متصفح كروم، وخرائط غوغل، و(جيميل) Gmail، ويفضل إعادة تشغيل هاتفك أولًا قبل البدء في استخدامه.

بعد الانتهاء يُرجى أيضًا إزالة تطبيق lzplay، نظرًا لعدم وجود سبب للاحتفاظ به، ويجب إزالة الأذونات التي منحتها إياه قبل إزالته من على هاتفك باتباع الخطوات التالية:

* انتقل إلى الإعدادات Settings.

* اضغط على خيار (الأمان) Security.

* اضغط على خيار (المزيد من الإعدادات) More Settings، للوصول إلى خيار (مسؤولي الجهاز) Device Administrators. حدد التطبيق، ثم قم بإزالة كل الأذونات التي منحتها إياه.

* بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات؛ يمكنك ببساطة إلغاء تثبيته كالمعتاد، وذلك من خلال العثور عليه على شاشتك الرئيسية، أو درج التطبيق، ثم الضغط لفترة طويلة، ثم النقر فوق “إلغاء التثبيت”.

لسوء الحظ؛ لا يبدو أن هذا الحل آمن تمامًا لأن بعض التطبيقات لن تعمل مثل:

تطبيق الدفع (Google Pay) غير المتوافق مع هذا الحل، ويجب عليك أيضًا تجنب تنزيل بعض التطبيقات مثل: تطبيق (نتفليكس) Netflix، بسبب قيود إدارة الحقوق الرقمية.