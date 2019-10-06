«أمازون» تتصدر التجارة الإلكترونية في الإمارات

المصدر: دبي- وائل الخطيب

احتلت «أمازون» صدارة منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات، بحسب شركة «أي ماركتر»، بعد أن رفعت حصتها من مستخدمي الإنترنت في التسوق إلى 26.43 ٪.وبينما تسعى «أمازون» إلى الاستفادة من منطقة الشرق الأوسط المربحة، تواجه شركة التجارة الإلكترونية، ومقرها سياتل، تحديات مختلفة، بما في ذلك المنافسة المتزايدة.

وأوضح محللون أن نجاح عملاق التجارة الإلكترونية في الإمارات ودول الخليج، يتوقف على قدرة الشركة على التصدي للمنافسين، وأيضاً التكيف مع أي لوائح جديدة مع نضوج النظام الإيكولوجي الرقمي الناشئ في المنطقة، وفق تقرير صادر عن «ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت انتلجانس».

وأكملت «أمازون» الاستحواذ على «سوق دوت كوم»، ومقرها دبي مقابل 586 مليون دولار عام 2017، ثم أعادت تسميتها لتصبح أمازون في مايو.

وظهر العديد من لاعبي التجارة الإلكترونية المحليين في السنوات الأخيرة، ما يتيح للمستهلكين المزيد من الخيارات عند التسوق عبر الإنترنت.