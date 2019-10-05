«نوزومي نتووركس» تدعم المصانع بشبكات متخصصة في الأمن السيبراني

المصدر: دبي- البيان

تستعرض «نوزومي نتووركس» الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني الصناعي خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2019 منتجي إدارة وحماية نظم الأمن الصناعي وشبكات التقنيات التشغيلية، كما تستعرض كيفية دمجها في المنصات القائمة مثل منصة فورتينت لضبط الدخول إلى الشبكات.

وقال ماركوس جوزفسن، مدير الشبكات لدى نوزومي في المنطقة: «يزداد الترابط بين شبكات تقنية المعلومات والشبكات التشغيلية في الإمارات وغيرها، وتزداد المساحات المعرّضة للتهديدات السيبرانية.

تعمل نوزومي على تسليح المؤسسات من خلال تزويدها بالأدوات الاستباقية وإمكانات عرض التقنيات التشغيلية وكشف التهديدات والمرئيات المختلفة، ضمن حلول لمئات الآلاف من الأجهزة المرتبطة بالبنية التحتية أو الطاقة أو التصنيع من الأجهزة الصناعية حول العالم ».