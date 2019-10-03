فيسبوك تطلق تطبيق "Threads" من "إنستغرام"

المصدر: البيان الإلكتروني

تطلق فيسبوك اليوم تطبيق "Threads" من "إنستغرام"، وهو تطبيق مراسلة جديد مع كاميرا يمكنك من التواصل بشكل مستمر مع أصدقائك المقربين.

وسبق لفيسبوك أن طوّرت خلال السنوات القليلة الماضية عدة طرق جديدة لمشاركة الصور والفيديو على "إنستغرام" والتواصل مع الأشخاص المقربين والمهمين، بدءًا من مشاركة مقتطفات يومية على خاصية "Stories" وصولًا إلى رسائل الصور على "Direct".

وقد أدركت فيسبوك الحاجة للبقاء في تواصل مع دائرة الأصدقاء المقربين لفترات أطول خلال اليوم، ليتمكن المستخدم من مشاركة ما يقوم به وحالتهوشعوره عبر الصور ومقاطع الفيديو. ولهذا السبب تحديدًا، قامت بتطوير Threads؛ الوسيلة الجديدة لتبادل الرسائل مع الأصدقاء المقربين بطريقة أكثر تفاعلًا وخصوصية.



Threads هو تطبيق صُمّم بأسلوب يعزز الخصوصية والسرعة ويحسن تجربة تواصلك مع دائرتك المقربة. ويمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل والقصص (stories) وغيرها مع أصدقائك المقربين على "إنستغرام" وبالتالي بإمكانك التحكم بقائمة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليك عبر Threads ويمكنك تصميم تجربة مخصصة لأهم الأشخاص.



راسل أصدقاءك المقربين فقط

أطلق فيسبوك خلال العام الماضي، خاصية Close Friends التي تمكن المستخدم من مشاركة المزيد من اللحظات الخاصة مع مجموعة محددة من الأشخاص الذين يقوم باختيارهم. والآن يمكنك استخدام "Threads" لمراسلة الأشخاص المدرجين على قائمة الأصدقاء المقربين على إنستغرام، وسيكون لديك صندوق بريد مخصص للمراسلات والإشعارات الخاصة بهم فقط. وإذا لم يكن لديك أية قائمة للأصدقاء المقربين، يمكنك إنشاء واحدة مباشرةً من خلال تطبيق Threadsعند تنزيله.



مشاركة فورية للصور ومقاطع الفيديو

يُعد تطبيق Threads الطريقة الأسرع لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو مع أصدقائك المقربين عبر "إنستغرام". وعند فتح التطبيق يدخل مباشرة إلى الكاميرا ليمكنك من إضافة عبارات مختصرة أو shortcuts لمشاركة ما تقوم به بمجرد نقرتين سريعتين.

تعرّف على ما يقوم به أصدقاؤك مع خاصية "Status"

وقد طورت فيسبوك خاصية Status لمواكبة أحوال أصدقائك خلال اليوم وخاصةً عندما لا يكون لديك الوقت الكافي لإرسال صورة أو إجراء محادثة.

ولتحديد وضعيتك يمكنك الاختيار من مجموعة خيارات جاهزة مثلًا (📚 أي دراسة)، أو ابتكار Status خاص بك (😅 وضعية مماطلة مثلًا)، أو تشغيل STATUS تلقائي أثناء التنقل مثل (🚗 On the move ) والذي سيشارك تلقائيًا بعض المعلومات عن موقعك من دون تحديده بشكل دقيق. ويمكن فقط لأصدقائك المقربين الاطلاع على حالتك وهي ميزة اختيارية بالطبع.

تولي خاصية STATUS خصوصيتك أهمية كبيرة لذا أنت قادر على التحكم بمشاركة حالتك وبقائمة الأشخاص الذين ترغب بمشاركتها معهم. تعرف أكثر على الخصوصية و Threadsهنا: https://help.instagram.com/196883487377501

استمرّ في استخدام "Instagram Direct" بنفس الطريقة

يوفر تطبيق THREADS حيّزًا جديدًا لمراسلاتك مع الأشخاص المفضلين. وستظل مراسلاتك مع أصدقائك المقربين تظهر في THREADS وDIRECT لتتمكن من التحكم بشكل كامل بكيفية المراسلة وتحديد الأشخاص الذين ترغب بالتفاعل معهم.

سينطلق التطبيق اليوم ويُتاح للتنزيل من أجهزة أندرويد وآي أو إس.