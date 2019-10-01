«مايكروسوفت» تستعرض ابتكاراتها في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تشارك شركة «مايكروسوفت» في أسبوع جيتكس للتقنية التاسع والثلاثين في دبي الشهر الجاري تحت شعار «الثقة والابتكار والتأثير»، حيث ستقدم الشركة الرائدة تكنولوجياً مجموعة من أحدث التقنيات والابتكارات المتوافقة مع الثورة الصناعية الرابعة بهدف تمكين مؤسسات المنطقة من تحقيق أقصى طاقاتها ومساعدتها على بلوغ أهدافها المستقبلية.

وستقدم مايكروسوفت خلال أسبوع جيتكس 2019 مجموعة من العروض التفاعلية المخصصة لإكساب العملاء والزوار تجارب وخبرات مباشرة تدور حول تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وإنترنت الأشياء؛ والأمن السيبراني؛ بالإضافة إلى استكشاف أماكن العمل الحديثة، وعلى نفس السياق ستستضيف «مايكروسوفت» في جناحها داخل معرض جيتكس منطقة مخصصة تضم أكثر من 32 شريكاً إقليمياً ودولياً وكذلك نخبة كبيرة من مزودي خدمات الإنترنت، حيث سيقوم كل واحد منهم بعرض أحدث الحلول والخدمات الموجهة لجميع الصناعات.