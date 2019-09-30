«فيسبوك» تدرس إخفاء عداد الإعجاب

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إخفاء عدد مرات الإعجاب الذي تحصل عليه أي مشاركة منشورة على الموقع، للمستخدمين في أستراليا، في حين يمكن للمستخدم صاحب المشاركة معرفة العدد، لكنه سيكون مخفياً بالنسبة للمستخدمين الآخرين، في حين سيكون في مقدور المستخدمين معرفة ردود الفعل الأخرى على المشاركة.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن إخفاء عداد «أعجبني» على صفحات الموقع بدأ من خلال نسخة تجريبية جديدة لتطبيق «فيسبوك» في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم رصد هذه الخاصية الجديدة من خلال تحليل شيفرة تطبيق «فيسبوك» للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد». وبدأ هذا الاختبار بالتوازي مع إخفاء عداد «أعجبني» على موقع التواصل الآخر «إنستجرام» بشكل تجريبي في كندا.

وقال متحدث باسم «فيسبوك» إنهم يجرون اختباراً لإمكان إخفاء عدد مرات «أعجبني» وغيرها من ردود الفعل على المشاركات بحيث يكون الوصول إليها قاصراً على صاحب المشاركة فقط، مضيفاً إنه إذا أثبتت التجربة أن المستخدمين يفضلون الإخفاء فسيتم تطبيق هذا التغيير في المزيد من الدول أو حتى تعميمه، لكن لا يوجد في الوقت الراهن جدول زمني لاختبار التغيير في المزيد من الدول.