إجبار «فيسبوك» و«واتس آب» على كشف المعلومات المشفرة

المصدر: واشنطن-د ب أ

كشف مصدر مطلع لوكالة أنباء «بلومبرج» عن أن منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مثل «فيسبوك» و«واتس آب»، ستضطر إلى مشاركة رسائل المستخدمين المشفرة مع الشرطة البريطانية بمقتضى اتفاقية جديدة تم إبرامها بين البلدين.

ومن شأن الاتفاقية الجديدة، التي ينتظر التوقيع عليها الشهر المقبل، أن تجبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة معلومات لدعم تحقيقات بشأن أفراد يواجهون اتهامات جنائية خطرة، وبينها الإرهاب والتحرش الجنسي بالأطفال، بحسب المصدر.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، حذرت في وقت سابق من أن خطة «فيسبوك» لتمكين المستخدمين من أن يبعثوا رسائل كاملة مشفرة، ستصب في صالح مجرمين.

ودعت الوزيرة منصات التواصل الاجتماعي إلى تطوير «أبواب خلفية» لتمكين وكالات الاستخبارات من الدخول على منصات الرسائل.