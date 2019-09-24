«نظارات الشبح» لحجب أنظمة التعرف

طور المصمم الأمريكي سكوت أوربان نظارات تحجب أنظمة التعرف على ملامح الوجوه أطلق عليها اسم «النظارات الشبح».

وتستعمل معظم أنظمة التعرف على الوجوه ككاميرات «سي سي تي في» الأشعة ما دون الحمراء لالتقاط صور الوجه للوجه وشكل العينين، أما نظارات الشبح فتتميز بعدسات تمتص الأشعة وتمنع الأجهزة من التقاط صور دقيقة.

النظارات مصنوعة من مادة عاكسة تبدو كمزيج مشوش من الأضواء البيضاء عبر عدسات كاميرات الرؤية الليلية، وتعمل إضافةً لتأمين الخصوصية على حجب الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق، مما يساعد على تفادي إرهاق العمل أمام الشاشات.