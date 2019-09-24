مطعم من مواد معاد تدويرها

تولّى المعهد الثقافي الفنلندي بنيويورك تصميم مطعم مؤقت بصفر نفايات مصنوع بالكامل من مواد معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير.

جرى عرض التصميم خلال معرض «وونتد ديزاين»، وحاز جائزة الاستدامة من مهرجان «فرايم أواردس» بأمستردام. المطعم بُني بكليته من علب تغليف الطعام المعاد تدويرها، أما الأثاث وأدوات المائدة فجاءت مرسكلة 100% أيضاً.

مفهوم الطعام ابتكره «مطعم نوللا» القائم على مبدأ صفر نفايات في هلسينكي، والرامي لاستعمال أطعمة يتم التخلص منها في العادة، ورفض تغليف الأطعمة وتقليص النفايات.

يستعين المطعم المؤقت في نيويورك بالمكونات المحلية، إضافة إلى منتجات ثانوية مهملة، كما يقيم ورش عمل لنقاش الاقتصاد الدائري، ومفهوم صفر نفايات.