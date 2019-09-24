صديق المزارعين

يقوم روبوت «سيول» الزراعي من خلال الذكاء الاصطناعي بمساعدة المزارعين بعدد من الطرق، فيعمل على تحليل البيئة الزراعية لتقديم معلومات تفصيلية بشأن مدى جهوزية التربة ومستوى نمو المحصول من أجل تحديد احتياجات السماد.

ويتم تحديد موقع «سيول» وتعقبه من خلال مزيج من الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، والحركة المجردة في الوقت الفعلي، مما يوفر دقة بالسنتمترات لتوزيع البذور والسماد ورش المبيدات بهدر أقل. تهدف النتائج لمساعدة المزارعين على دمج الطرق الصديقة للبيئة في عملهم. ويزن الروبوت حوالي 500 كيلوغرام ويعمل بشكل مستقل 24/‏7.