تطبيق لمقاسات ملابس أدق

«آي فيت يو» أو أنا أناسبك، تطبيق مصمم خصيصاً للمساعدة في حلّ مشكلة مقاسات الملابس، وهو عبارة عن قاعدة بيانات للماركات التجارية الفاخرة يقترح المقاسات الدقيقة للملابس بناءً على المقاس الفعلي للمستخدم وتفضيلاته.

ويبدو التطبيق أشبه بالمساعد الذكي للأزياء. ويقوم المستخدم بخلق ملف شخصي يتضمن المقاسات والخيارات المفضلة كأن ينتقي ملابس مريحة نوعاً ما. ويمكنه البحث في قاعدة بيانات عبر الإنترنت لمتاجر فاخرة واللجوء للتطبيق عند اختيار قطعة معينة بحيث ينصحه بالمقاس الصحيح واقتراح موديلات بحسب أحدث صيحات الموضة. توفر الخطوة الكثير من الوقت في استبدال القطع غير مناسبة المقاس.

ويمكن للتطبيق كذلك المساعدة داخل المتجر لمعرفة المقاس الأنسب للثياب المختارة وتجنب غرفة المقاس، ويستخدم أيضاً في شراء الملابس للأهل والأقرباء وفق ملفاتهم الشخصية.