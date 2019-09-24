خارطة ليلاً ولوحة نهاراً

مصباح «نايتلاندينغ» أو «الهبوط ليلاً» مصباح يشبه المشهد من الطائرة وكأنك تحلّق ليلاً فوق المدينة. ومع أنه يأخذ البيانات الطوبوغرافية للمدن ويضيف إليها الإضاءة، إلا أنه خارطة للديكور بقدر ما يعد جهاز إضاءة تفاعلياً.

في النهار يبدو المصباح مجرد مشهد عن بُعد لمدينتك المفضّلة، لكن مع حلول الليل يضيء المصباح لتتحول اللوحة تماماً كما تبدو إضاءة الشوارع والأبنية من الأعلى.

وقد عمل المصممان عزمي وكيتشاي على نحت خارطة كل مدينة حتى الكمال وتزويدها بتفاصيل يصل بعضها إلى أقل من ملليمترين.

خلف الخارطة تماماً يوجد قطعة من زجاج الأكريليك مع آلاف النقاط المتصلة به، وتعمل المصابيح ثنائية الصمام الباعث للضوء الموزعة على أطراف الخارطة على المساعدة في إنارة تلك النقاط المحفورة. إنه المصباح الأول الذي يتيح عرض اختبار الطبيعة بنسختين، الأول نهاراً حيث يعطي الانطباع بأنه خارطة لمدينة ثلاثية الأبعاد، أما ليلاً فتدب فيها الحياة كمدينة مضاءة.