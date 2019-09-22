الإمارات مركز للرقمنة والابتكار

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تعد مركزاً للرقمنة والابتكار، ونشر المنتدى تقريراً عن مركز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات وإعلانه تقديم برنامج لنشر تقنية التعاملات الرقمية «البلوك تشين» من مقر المركز في منطقة 2071.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى جلب كيانات تنتمي إلى القطاعين العام والخاص، بما في ذلك خبراء في «البلوك تشين» من المنتدى الاقتصادي العالمي وسلطات تشريعية مختلفة للمساعدة في تطبيق «البلوك تشين».

وأكد التقرير أن البرنامج يدعم «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021»، والتي أطلقتها حكومة الإمارات في أبريل 2018، بهدف أن تكون رائدة في الرقمنة والابتكار.

وأضاف أن حكومة الإمارات تأمل أن تحقق لها أتمتة التعاملات الحكومية الروتينية وفورات في المصروفات تبلغ قيمتها 11 مليار درهم «2.9 مليار دولار»، فضلاً عن توفير 77 مليون ساعة عمل سنوياً وإغنائها عن طباعة 398 مليون وثيقة سنوياً.