«فيريتاس تكنولوجيز» تستعرض منصة خدمات بيانات خلال «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «فيريتاس تكنولوجيز»، تسليط الضوء على منصة خدمات بيانات الشركات، وهو الحل المتكامل الذي تطرحه الشركة لتحليلات تكنولوجيا المعلومات «آبتار»، كما ستقوم بالكشف عن آخر نتائج النسخة الثالثة من تقرير «مخزون البيانات المتراكمة في الشرق الأوسط»، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، المنعقد بين 6-10 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال جوني كرم نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى «فيريتاس تكنولوجيز»: «تُعتبر البيانات من الأصول الهامة اليوم لتعزيز قدرة الشركات في اكتساب المزايا التنافسية، خصيصاً مع توجه الشرق الأوسط نحو تبني مبادرات التحول الرقمي. ومن خلال تقديم منصة خدمات بيانات الشركات الجديدة وحل آبتار، تسهم «فيريتاس تكنولوجيز» في توفير مجموعة كبيرة من الرؤى المتعمقة، التي تضمن قيمةً استثنائية لعملائنا في القطاع».